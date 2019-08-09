Канселу: Я мріяв стати найкращим у світі – в Манчестер Сіті цього реально досягти

Новачок Манчестер Сіті Жоау Канселу прокоментував підписання контракту з "містянами".

Нагадаємо, Канселу перебрався до лав Манчестер Сіті з Ювентуса, підписавши контракт на 6 років. У зворотному напрямку вирушив Даніло, а ще туринці отримали доплату – в пресі фігурували суми від 18 до 28 млн євро.

"Як і чимало інших гравців, я люблю нові виклики, а перехід в Манчестер Сіті – саме такий. Кайл Вокер – відмінний виконавець, але конкуренція піде нам обом на користь.

Я завжди мріяв стати найкращим правим захисником світу. Граючи поруч з найкращими партнерами, цього реально досягти. В Манчестер Сіті є відмінні футболісти і це – найкраще місце для мене.

Крім того, на сьогоднішній день АПЛ є найсильнішим чемпіонатом. З нетерпінням чекаю свого дебюту", – цитує Канселу офіційний сайт Манчестер Сіті.

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