Пеп Гвардіола наклав вето на перехід Жоау Канселу в Барселону, змусивши гравця піти в Баварію.

Наставник Манчестер Сіті Пеп Гвардіола відмовив Жоау Канселу в зимовому переході в Барселону, інформує Diario Sport. Клуби погодили трансфер між собою, але слово каталонського тренера виявилося вирішальним.

Гравці Баварії розділилися щодо Нагельсманна – Bild назвав 7 прізвищ, які зраділи звільненню тренера

Повідомляється, що Барселона мала намір підписати Канселу на позицію правого захисника, щоб компенсувати відхід Ектора Бельєріна. Лише коли стало зрозуміло, що цей трансфер не відбудеться, Канселу розпочав переговори з Баварією, до якої згодом і перейшов.

Згідно з джерелом, влітку Барселона спробує знову підписати Канселу на правах оренди.

Це не перший зірваний Гвардіолою перехід свого підопічного з Манчестер Сіті до Барселони. Взимку 2022 року він наклав вето на перехід Рахіма Стерлінга в стан "блаугранас".

Бардак у Баварії призвів до найгіршого сезону за 10 років і загрози повного краху – розклади на фініші Бундесліги