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Канселу прибув на медогляд у Манчестер Сіті

13:13 219 Читать на русском
Канселу прибув на медогляд у Манчестер Сіті
Жоау Канселу / ФК Ювентус

Захисник Ювентуса Жоау Канселу невдовзі стане гравцем Манчестер Сіті.

Жоау Канселу прибув у Манчестер для проходження медогляду та підписання контракту з Манчестер Сіті, повідомляє Sky Sports.

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Sky Sport Italia, у свою чергу, інформує, що чемпіон Англії заплатить Ювентусу 27,5 млн фунтів та віддасть Даніло, який вже узгодив 5-річний контракт із туринцями.

Нагадаємо, вже за 2 дні в Англії закривається трансферне вікно, а 9 числа стартує новий сезон АПЛ. Ліверпуль вдома прийматиме Норвіч.

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