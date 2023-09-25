Португальський захисник Жоау Канселу став не лише творцем камбеку Барселони, а й центральною фігурою соцмереж.

Барселона до вісімдесятої хвилини горіла 0:2 в матчі з Сельтою, але до фінального свистка встигла забити три голи та вирвати перемогу. Одним з героїв став Канселу.

Камбек каталонців з 0:2 у відеоогляді матчу Барселона – Сельта – 3:2

Новачок каталонців спершу ідеально викотив під удар Лєвандовскі, а потім зробив ривок у штрафний майданчик і забив сам. Тим самим продовжив серію хороших матчів за Барсу.

Жоау захопили емоції після матчу. Під час інтерв'ю він видав дуже дивну міміку – дико вирячив очі, облизуючи губи.

Seriously wtf is going on with Joao Cancelo in his interview after the game



pic.twitter.com/8msx1O6kBh — Out of Context Football Manager (@nocontextfm1) September 24, 2023

Деякі фани порівняли вираз обличчя з відомим мемом Ніколаса Кейджа. Інші – порадили перевірити Канселу на допінг.

Барселона в божевільному матчі вирвала перемогу у Сельти – Лєвандовскі оформив дубль, Канселу забив на останніх хвилинах