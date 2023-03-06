Жоау Канселу програє конкуренцію в складі Альфонсо Девісу та Кінгслі Коману, але претензії тренеру Баварії не висловлює.

Фланговий захисник Баварії Жоау Канселу незадоволений кількістю ігрового часу в мюнхенському клубі, інформує журналіст Флоріан Плеттенберг. Португалець перейшов взимку в Баварію з Манчестер Сіті через невдоволення ігровим часом у стані "містян".

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Востаннє Канселу починав гру Баварії в стартовому складі 14 лютого – проти ПСЖ. Відтоді він двічі вийшов на заміну і один раз просидів усю гру в запасі. Згідно з джерелом, Канселу почне в запасі й матч-відповідь із ПСЖ.

Повідомляється, що після переходу Баварії на гру з трьома захисниками у португальця немає шансів виграти конкуренцію за місце в складі у Альфонсо Девіса або Кінгслі Комана.

Канселу незадоволений ситуацією, але претензій тренеру Юліану Нагельсманну не висловлює.

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