"Я отримував задоволення від перебування в Манчестер Сіті, і в мене все ще діє контракт із клубом, тому я не вважаю це остаточним прощанням. Зараз я зосереджуся лише на п'яти місяцях і подивлюсь, що станеться потім.

Канселу офіційно перейшов із Манчестер Сіті в Баварію

Баварія – великий клуб, один із найкращих у світі, і для мене величезна мотивація грати поруч із цими видатними гравцями. Знаю, що цей клуб, ця команда, живе заради титулів і виграє їх щороку. Мною також рухає бажання досягати успіху.

Я мав мало ігрового часу в Манчестер Сіті, і саме це вплинуло на моє рішення. Річ не у Гвардіолі. Мені дуже хотілося нових пригод, а Баварія – це клуб мрії. Я скористався шансом, коли він з'явився", – цитує Канселу SkySports.

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