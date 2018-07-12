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Канселу: Для мене та інших гравців велика честь грати разом з Роналду

17:07 277 Читать на русском
Канселу: Для мене та інших гравців велика честь грати разом з Роналду
Жоау Канселу / ФК Ювентус

Захисник Ювентуса Жоау Канселу дав першу прес-конференцію в якості гравця туринського клубу.

"Це велика честь для мене та інших гравців грати разом зі справжнім чемпіоном, таким як Кріштіану Роналду. Я думаю, що ми можемо перемагати разом.

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Серія А дуже допомогла мені стати краще як гравцю. Вона допомогла мені краще діяти в обороні.

Ліга чемпіонів є нашою ціллю, Кріштіану підвищив рівень нашої команди, але не треба забувати, що у цьому турнірі гратиме ще багато сильних команд.

Я ще не розмовляв з Массіміліано Аллегрі, це тренер зі своїми ідеями і він намагається дати чіткий малюнок гри команді.

Я також ще не розмовляв з Кріштіану. Після відпустки матимемо таку можливість", – цитує Канселу офіційний сайт Ювентуса.

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