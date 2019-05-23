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Канселу близький до переходу в Манчестер Сіті – відома потенційна сума трансферу

23 травня 17:28 876 Читать на русском
Канселу близький до переходу в Манчестер Сіті – відома потенційна сума трансферу
Жоау Канселу / соцмережі

Захисник Ювентуса Жоау Канселу влітку може змінити свій клуб на Манчестер Сіті.

Чинний чемпіон Англії хоче придбати правого захисника Ювентуса та збірної Португалії Жоау Канселу, наразі сторони близькі до узгодження трансферу.

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Сума угоди має скласти 60 мільйонів євро, повідомляє британське видання Goal.com з посиланням на Record. Зауважимо, що Канселу приєднався до туринців лише влітку минулого року, перейшовши з Валенсії.

До слова, у поточному сезоні в активі Канселу 34 матчі за Ювентус в усіх турнірах, де правий захисник забив один гол та віддав 8 результативних передач.

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