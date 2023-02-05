Володар "Золотого м'яча-2006" Фабіо Каннаваро не довго працював на батьківщині.

Наприкінці вересня 49-річний італієць очолив Беневенто. Під його керівництвом колектив провів 17 поєдинків, але значних успіхів не досягнув (3 перемоги, 7 поразок та 7 мирових).

Ювентус вибив Лаціо з Кубка Італії – визначилися півфінальні пари з головною сенсацією

Наслідком таких результатів стала передостання сходинка у турнірній таблиці Серії В та звільнення Каннаваро. Рішення було ухвалене після поразки від Венеції (1:2) у 23-му турі. Разом з Фабіо без роботи залишився його брат Паоло, який виконував обов'язки помічника, та спортивний директор Паскуалі Фоджу, інформує сайт клубу.

Володар "Золотого м'яча-2006" до цього працював лише на просторах Азії – ОАЕ, Саудівська Аравія, Китай. У Піднебесній навіть виконував обов'язки головного тренера національної команди.

Інтер впевнено переміг Аталанту й пробився у півфінал Кубка Італії – попереду знову серйозний візаві