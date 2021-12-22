Знаменитий італійський футболіст у компанії однодумців подолав відстань від Неаполя до Рима буквально за півдня.

Для подолання відстані у 254 кілометри 48-річному італійцю знадобилося трохи менше 8-ми годин – 7 годин та 43 хвилини. Фабіо Каннаваро і його друзі стартували у Неаполі, проїхали узбережжям Тірренського моря, а фінішували у Римі біля знаменитого Колізею.

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Відповідні світлини з поїздки велосипедом Фабіо опублікував в Instagram.

Нагадаємо, найуспішнішим у кар'єрі Каннаваро був 2006 рік. Тоді італієць виграв чемпіонат світу та став володарем "Золотого м'яча". Тренерська кар'єра Фабіо обмежується Азією – кілька місяців тому він покинув китайський Гуанчжоу Евергранд.

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