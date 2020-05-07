Каннаваро виділив найкращий період у кар'єрі

Колишній захисник збірної Італії, володар "Золотого м'яча-2006" вважає, що найкраще йому вдався іспанський відрізок кар'єри у складі Реала.

"Найкращим гравцем, з яким я пограв, є Роналду. Але, безумовно, я дуже поважаю і Зідана. Це футболіст екстра-класу, який був лідером на полі. Коли він починав танцювати з м'ячем, він усіх нас зводив з розуму. Він був справжнім фокусником. Зараз він вражає вже як тренер. Впевнений, він залишиться в Реалі надовго.

Зідан 14 років тому востаннє зіграв на Сантьяго Бернабеу та попрощався з фанатами Реала

Загалом, можу сказати, що мені дуже пощастило, адже я реалізував свої мрії. У дитинстві я б ніколи не подумав, що колись зіграю за Реал. Ті три роки, проведені в Мадриді, були найкращими у моєму житті. Шкода лише, що я переїхав в Іспанію після чемпіонату світу-2006 і мені було важко адаптуватися", – цитує Каннаваро AS.

Нагадаємо, італієць встиг пограти за Наполі, Парму, Ювентус, Інтер та Реал. З 2019 року тренує збірну Китаю.

10 жахливих поразок Барселони в Європі: Шева, Метц та Кельн лупцювали каталонців до того, як це стало мейнстрімом