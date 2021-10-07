Каннаваро сумнівається у шансах Жоржінью на "Золотий м'яч" – знаменитий чемпіон світу назвав просту причину
Колишній захисник збірної Італії Фабіо Каннаваро поділився думками щодо можливої перемоги Жоржінью у боротьбі за "Золотий м'яч-2021".
"Чи стане Жоржінью наступним італійцем, який виграє "Золотий м'яч"? Через титули він це заслужив, але буде непросто. Коли я виграв приз, Мессі і Роналду не було", – зазначив Каннаваро у інтерв'ю AS.
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Нагадаємо, саме Фабіо став останнім володарем "Золотого м'яча" серед італійців – оборонець був визнаний найкращим у світі в 2006 році після перемоги на чемпіонаті світу.
До слова, Жоржінью у 2021 році став володарем Ліги чемпіонів та тріумфував на Євро-2020. Італієць був основним хавбеком у складі Челсі та збірної Італії.
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