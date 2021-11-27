Колишній оборонець "Скуадри Адзурри" Фабіо Каннаваро висловився про Кріштіану Роналду на тлі можливої зустрічі між збірними Італії та Португалії у березні.

"Роналду житиме заради матчу з Італією, бо хоче на чемпіонат світу. І він точно буде найнебезпечнішим гравцем Португалії. Можете критикувати його скільки хочете, але він досі забиває чимало.

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Віримо в К'єлліні та Бонуччі, які добре знають Роналду, знайомі з його рухами. Кріштіану вже не такий мобільний, як кілька років тому. Можливо, це допоможе нам", – цитує Каннаваро La Gazzetta dello Sport.

Нагадаємо, Італія та Португалія можуть зійтися у фіналі шляху С кваліфікації на ЧС-2022, якщо у півфіналі пройдуть Північну Македонію та Туреччину відповідно. Поєдинки відбудуться у березні.

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