Каннаваро покинув збірну Китаю, яку очолив місяць тому

Італійський фахівець Фабіо Каннаваро повідомив, що залишив тренерський місток збірної Китаю.

Про це 45-річний володар "Золотого м'яча" повідомив у Instagram. При цьому італієць запевнив, що він буде продовжувати працювати наставником Гуанчжоу Евергранд.

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Зазначимо, що до цього він поєднував роботу в клубі та збірній. Під керівництвом Каннаваро збірна Китаю зіграла два матчі. В обидвох зустрічах китайці мінімально програли Таїланду та Узбекистану.

Нагадаємо, Фабіо став керманичем національної команди Китаю трохи більше місяця тому – 15 березня.

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