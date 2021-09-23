Наставник Гуанчжоу Евергранд після 5-ти років роботи в Піднебесній завершить китайський етап тренерської кар'єри.

Чемпіон світу-2006 узгодив достроковий розрив контракту з Гуанчжоу Евергранд. Через фінансові проблеми холдингу, який володіє клубом, керівництво більше не може виконувати свої зобов'язання перед 48-річним Каннаваро, повідомляє Sohu.

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Сторони вирішили, що в цій ситуації найкращим рішенням стане дострокове припинення співпраці. Гуанчжоу зекономить гроші, які мав виплатити екс-капітану збірної Італії, а сам Каннаваро зможе шукати нове місце роботи. Попри фінансові негаразди, клуб планує дограти поточний сезон, а граючим тренером стане капітан команди.

Каннаваро вдруге очолив Гуанчжоу Евергранд у 2017 році і виграв з команду титул чемпіона Китаю, а також Суперкубок країни. Фабіо працював головним тренером збірної Китаю і низки клубів Азії.

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