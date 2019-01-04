Каннаваро підкинув ідею Наполі, як скинути Ювентус з вершини Серії А

Колишній гравець збірної Італії Фабіо Каннаваро, який грав за Наполі з 1992 по 1995 рік, поділився думкою про те, чого не вистачає неаполітанцям для завоювання титулу.

"Здавалося, що Наполі або Інтер можуть зупинити гегемонію Ювентуса, але "бьянконері" продовжують перемагати. Туринці заслуговують похвали. Коли потрібно було надати команді впевненості, вони купили Роналду.

Роналду міг перейти в Наполі

Єдиний спосіб зупинити Ювентус і виграти чемпіонат – це купити Ліонеля Мессі. В іншому випадку, ви просто подаруєте трофей туринцям", – цитує Каннаваро Il Mattino.

Наполі після 19 турів посідає 2-е місце в Серії А, відстаючи від Ювентуса на 9 очок.

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