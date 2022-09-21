Легендарний Фабіо Каннаваро став головним тренером Беневенто, який виступає в Серії B.

Про призначення 49-річного італійця новим наставником першої команди Беневенто повідомив на офіційному сайті клубу.

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Подробиці контракту наразі не вказані. Представлення чемпіона світу-2006 у складі збірної Італії відбудеться у четвер, 22 вересня. На посаді керманича Беневенто Фабіо замінив свого тезку – Фабіо Казерту.

Це перший досвід роботи в Італії у кар'єрі Каннаваро-тренера. Раніше Фабіо працював виключно в Азії – Аль-Ахлі (асистент), Гуанчжоу Евергранд, Аль-Наср, Тяньцзинь Тяньхай і збірна Китаю. Майже рік володар "Золотого м'яча-2006" перебував без роботи.

Після 6-ти турів Серії B Беневенто посідає 13 місце, здобувши тільки дві перемоги. Поразки у двох останніх матчах коштували Фабіо Казерті роботи. У минулому сезоні Беневенто посів 7 місце – очевидно, перед легендою італійського футболу стоятиме завдання підвищитися в класі.

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