Каннаваро хоче спробувати свої сили в Європі – чемпіон світу вже обрав топ-лігу

Головний тренер Гуанчжоу Евергранд Фабіо Каннаваро налаштований зробити наступний кар'єрний крок.

"Я перебуваю в Китаї, щоб спробувати поліпшити свою систему та ідеї у футболі. Я в одному з найкращих азіатських клубів і, звичайно, в майбутньому, я хотів би здобути досвід в Європі. Я хочу отримати цей виклик.

Гуанчжоу Евергранд розпочав будівництво найбільшого стадіону планети – не обійшлося без символізму

Мені подобається менталітет Клоппа, але водночас мені подобається футбольна культура Пепа, тому що нам завжди потрібна інтенсивність з м'ячем і без нього. Але ви повинні контролювати гру і намагатися виграти. У мене є система, і я сподіваюся, що одного разу ви її побачите. Я сподіваюся на шанс в Європі, зокрема, дивлюся кожну гру в АПЛ, мені подобається атмосфера і культура футболу в Англії", – підсумував Каннаваро в інтерв'ю Sky Sports.

Додамо, що чемпіон світу 2006 року привів Гуанчжоу Евергранд до золотих медалей останнього розіграшу чемпіонату Китаю.

Китай рветься на чемпіонат світу з 7-ма іноземцями: серед натуралізованих – 5 бразильців, екс-гравці Арсенала й Евертона