На черзі 2014 рік. Зоря проведе свій останній матч на рідному Авангарді, де останній гол перед окупацією заб’є Руслан Маліновський. Донецький Шахтар також відіграє останню гру на Донбас Арені, перемігши Іллічівець (3:1), а золоті медалі того сезону отримують саме "гірники". Дніпро фінішує другим, а бронзові медалі візьме Металіст.

У матчі між Динамо та Дніпром стався серйозний інцидент: Денис Бойко травмував Олега Гусєва, який втратив свідомість, але вдалося його врятувати. Наприкінці сезону Сергій Ребров повертається до Динамо і виграє Кубок України, перемігши Шахтар.

"Гірники", які після переїзду до Львова потрапляють у групу Ліги чемпіонів, виходять з неї, а Дніпро під керівництвом Маркевича успішно долає груповий етап Ліги Європи. Динамо також виграє свою групу ЛЄ. На жаль, у мотокатастрофі загине Андрій Гусін. Детальніше про це і не тільки дивіться у новому відео на YouTube-каналі "Футбол 24".