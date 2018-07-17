Каніболоцький став гравцем польського клубу Медзь

Український голкіпер Антон Каніболоцький продовжить кар'єру у чемпіонаті Польщі.

Голкіпер Антон Каніболоцький підписав контракт із польським клубом Медзь, повідомляє офіційний сайт команди.

Угода розрахована на 2 роки.

Нагадаємо, Антон Каніболоцький розірвав контракт з Карабахом, угода була розірвана за взаємною згодою сторін. 30-річного голкіпера чекали в тренувальному таборі азербайджанського клубу, де він так і не з'явився. Відсутність воротаря пов'язали з небажанням грати за Карабах.

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