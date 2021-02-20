Каніболоцький "привіз" ганебний гол у ворота Миная – захисник Динамо покарав суперника за легковажність
Голкіпер Миная став головним невдахою поєдинку 15-го туру УПЛ проти Олександрії.
Минай поки не може знайти свою гру після зимової перерви, цього разу кривдником закарпатців стала Олександрія.
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Особливо промовистим став епізод із третім голом команди Шарана. У простій ситуації воротар Миная Антон Каніболоцький викотив м'яч у спину свого захисника, очевидно, що гравець не одразу зорієнтувався. Натомість футболіст господарів Роман Вантух швидко перехопив м'яч та відправив круглого за комірець горе-воротарю.
Нагадаємо, Вантух захищає кольори Олександрії на правах оренди, права на гравця належать київському Динамо.
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