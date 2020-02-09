Каніболоцький повернувся до тренувального табору Карпат

Екс-голкіпер Шахтаря та Дніпра Антон Каніболоцький знову працює з львівською командою.

Голкіпер Антон Каніболоцький знову тренується з футболістами Карпат, повідомляє видання fckarpaty.com.ua.

Форвард Карпат відверто оцінив рівень підготовки команди до другої частини сезону

31-річний воротар повернувся у тренувальний табір львівської команди і продовжує підготовку до чемпіонату з "зелено-білими" – голкіпер взяв участь у спарингу проти узбецького Металурга.

Нагадаємо, раніше ведучий програми ТаТоТаке Михайло Співаковський стверджував, що Карпати не захотіли погоджуватися на вимоги гравця щодо зарплати і не знайшли з ним спільної мови. До слова, у січні Карпати попрощались з воротарем Романом Підківкою, який у першій половині поточного сезону конкурував за місце у складі з Олегом Кудриком.

Каніболоцький останній для себе сезон провів у польському Медзі (23 матчі), однак влітку розірвав контракт з клубом і з того часу залишався без команди.

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