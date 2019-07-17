Каніболоцький може продовжити кар'єру в Казахстані – воротар зацікавив клуб, за який вже грають українці

Екс-воротар Шахтаря Антон Каніболоцький може опинитись у казахському Атирау.

Український екс-голкіпер польської Медзі Антон Каніболоцький може продовжити кар'єру в казахському Атирау, передає Sportarena.

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За інформацією видання, у послугах Каніболоцького особисто зацікавлений тренер команди Олег Дулуб. 31-річний воротар став вільним агентом по завершенні минулого сезону.

У минулому сезоні в складі Медзі Каніболоцький провів 23 поєдинки у всіх турнірах, пропустивши 32 голи і відстоявши 8 матчів на нуль.

Зазначимо, що окрім тренера, у складі Атирау виступає ще 3 українці: Різван Аблітаров, Андрій Ткачук та Едуард Сергієнко.

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