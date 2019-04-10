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Каніболоцький двічі пропустив від екс-українця і разом із Медзю вилетів із Кубка Польщі

06:00 21 Читать на русском
Каніболоцький двічі пропустив від екс-українця і разом із Медзю вилетів із Кубка Польщі
Антон Каніболоцький / фото: ФК Ягеллонія

У півфіналі Кубка Польщі український воротар Антон Каніболоцький не зміг допомогти Медзю обіграти Ягеллонію.

Кубок Польщі. 1/2 фінала

Ягеллонія – Медзь – 2:1

Голи: Романчук, 61, 90+1 – Форселл, 78

У півфіналі Кубка Польщі Медзь Каніболоцького мінімально поступилась Ягеллонії. Цікаво, що автором дубля став колишній українець Романчук, який в компенсований час приніс своїй команді путівку до фіналу.

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Нагадаємо, що Каніболоцький перебрався до Медзь Легніца з Карабаха влітку 2018 року, провів у складі польської команди 21 матч і пропустив 29 голів.

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Теги
Світ Медзь Медзь Антон Каніболоцький Антон Каніболоцький Польща
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