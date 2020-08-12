Кандидат у збірну України, якого вперто ігнорує Шевченко, познущався з Динамо – відео ефектної атаки

Форвард чернігівської Десни Олександр Філіппов вчергове змусив говорити про себе після голу у ворота киян у у товариському матчі.

У другому контрольному поєдинку київське Динамо приймало Десну і поступилось чернігівській команді з рахунком 1:2. Особливої уваги заслуговує перший гол, забитий у матчі.

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Нападник чернігівців Олександр Філіппов зовнішньою стороною стопи запустивши у прорив одноклубника, встиг добігти до штрафного майданчика суперника і зайняти вигідну позицію. А згодом холоднокровно і технічно поклав на п'яту точку центрального захисника, хитнув воротаря і пробив у протилежний кут.

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