toggle menu
Результати
Турніри
Новини
  1. Футбол 24
  2. Новини футболу
  3. Україна
ШАХТАР - БАЗЕЛЬ ЛІГА ЄВРОПИ ЛІГА ЧЕМПІОНІВ АТАЛАНТА - ПСЖ ДИНАМО

Кандидат у збірну України, якого вперто ігнорує Шевченко, познущався з Динамо – відео ефектної атаки

12:52 - Читать на русском
Кандидат у збірну України, якого вперто ігнорує Шевченко, познущався з Динамо – відео ефектної атаки
Олександр Філіппов / Фото з відкритих джерел

Форвард чернігівської Десни Олександр Філіппов вчергове змусив говорити про себе після голу у ворота киян у у товариському матчі.

Товариські матчі
Динамо
1
1 : 2
2
Десна
18:00 11:08:2020
завершено
 

У другому контрольному поєдинку київське Динамо приймало Десну і поступилось чернігівській команді з рахунком 1:2. Особливої уваги заслуговує перший гол, забитий у матчі.

Динамо – Десна – 1:2 – відео голів та огляд матчу – перша поразка Луческу в Києві

Нападник чернігівців Олександр Філіппов зовнішньою стороною стопи запустивши у прорив одноклубника, встиг добігти до штрафного майданчика суперника і зайняти вигідну позицію. А згодом холоднокровно і технічно поклав на п'яту точку центрального захисника, хитнув воротаря і пробив у протилежний кут.

Динамо – Десна: Луческу вперше програв – диво-асист "шахтаря" Мудрика, сумнівний пенальті, шоу Циганкова, 3 розчарування

blog_ava
Шахтар – Базель – 4:1 – відео голів і огляд матчу
00:30
36622
Теги
Товариські матчі Збірна України Андрій Андрій Шевченко Олександр Олександр Філіппов Динамо Динамо Десна Десна Відеоновини Динамо - Десна
Коментарі - 0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
8
год
:
54
хв
Аталанта
22:00
ПСЖ
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?