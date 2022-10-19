Кандидат у президенти Бразилії звинуватив Неймара у підтримці свого конкурента через особисту вигоду
Лула да Сілва стверджує, що між чинним президентом країни та Неймаром укладено договір, який стосується низького прибуткового податку футболіста.
Кандидат від Робочої партії Лула да Сілва, який пройшов у другий тур президентських виборів у Бразилії, пояснив, чому форвард ПСЖ підтримує чинного президента Жаїра Болсонару.
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Згідно з Лулою, між Болсонару і Неймаром укладено договір, згідно з яким борг прибуткового податку гравця ПСЖ суттєво скоротився. Про це кандидат у президенти Бразилії розповів в інтерв'ю YouTube-каналу Flow Podcast.
"Думаю, Неймар боїться, що якщо я виграю вибори, то дізнаюся, за що Болсонару пробачив йому його борг із прибуткового податку. Думаю, тому він мене боїться", – заявив Лулу.
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