Лула да Сілва стверджує, що між чинним президентом країни та Неймаром укладено договір, який стосується низького прибуткового податку футболіста.

Кандидат від Робочої партії Лула да Сілва, який пройшов у другий тур президентських виборів у Бразилії, пояснив, чому форвард ПСЖ підтримує чинного президента Жаїра Болсонару.

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Згідно з Лулою, між Болсонару і Неймаром укладено договір, згідно з яким борг прибуткового податку гравця ПСЖ суттєво скоротився. Про це кандидат у президенти Бразилії розповів в інтерв'ю YouTube-каналу Flow Podcast.

"Думаю, Неймар боїться, що якщо я виграю вибори, то дізнаюся, за що Болсонару пробачив йому його борг із прибуткового податку. Думаю, тому він мене боїться", – заявив Лулу.

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