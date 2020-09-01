"Як дійшло до такої ситуації? Це дуже хороше запитання. Як це відбулося? Це питання має хвилювати всіх, хто любить Барселону. Намагаючись відповісти на нього, ми будемо рухатися до вирішення проблеми.

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Мессі любить клуб і хоче перемагати, конкурувати. Він говорив це роками, а не протягом декількох тижнів. На жаль, клуб не зумів виконати обіцянку і побудувати конкурентоспроможну команду.

Чи зможе клуб запобігти відходу Мессі? Поки справа не закінчена, надія завжди залишається. І, таким чином, я сподіваюся, що його рішення можна змінити. Однак це не виглядає можливим.

Тепер потрібно концентруватися на тому, щоб максимально пом'якшити перехідну станцію. Дуже глибокі зв'язки між Мессі і Барселоною нікуди не зникнуть. Ми можемо якимось чином забезпечити продовження відносин в майбутньому", – поділився Фонт у коментарі Sky Sports.

Нагадаємо, що аргентинець пішов на відкриту конфронтацію з босами "блаугранас". Нападник висловив побажання безкоштовно покинути Камп Ноу, але каталонці наполягають на необхідності виплати клаусули в розмірі 700 млн євро.

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