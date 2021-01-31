Кандидат у президенти Барселони Фонт відреагував на захмарні цифри контракту Мессі
Віктор Фонт, один із кандидатів на крісло боса "блаугранас", вважає закономірними кошти, зароблені Ліонелем Мессі.
Видання El Mundo опублікувало зарплатну відомість Ліонеля Мессі за останні 4 роки. Згідно з контрактом аргентинець отримує понад 555 млн євро зарплатні без урахування податків та ще близько 200 млн бонусів.
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Кандидат у президенти Віктор Фонт відреагував на опубліковану інформацію у своєму Twitter: "Лео Мессі заслужив все, що Барса йому заплатила, до останнього цента. Він не знищить нас. Навпаки. Він найкращий гравець в історії, і ми хочемо, щоб він залишився з нами назавжди".
До слова, контракт Лео з Барселоною завершується влітку 2021 року. За весь період перебування у столиці Каталонії він провів 754 матчі, забив 649 м'ячів та віддав 284 асисти.
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