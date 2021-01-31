Видання El Mundo опублікувало зарплатну відомість Ліонеля Мессі за останні 4 роки. Згідно з контрактом аргентинець отримує понад 555 млн євро зарплатні без урахування податків та ще близько 200 млн бонусів.

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Кандидат у президенти Віктор Фонт відреагував на опубліковану інформацію у своєму Twitter: "Лео Мессі заслужив все, що Барса йому заплатила, до останнього цента. Він не знищить нас. Навпаки. Він найкращий гравець в історії, і ми хочемо, щоб він залишився з нами назавжди".

До слова, контракт Лео з Барселоною завершується влітку 2021 року. За весь період перебування у столиці Каталонії він провів 754 матчі, забив 649 м'ячів та віддав 284 асисти.

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