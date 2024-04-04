Колишній наставник Баварії та збірної Німеччини Ганс-Дітер Флік дуже хоче працювати з Барселоною.

Хаві в кінці січня оголосив про те, що збирається покинути "кулес" після завершення сезону. Попри те, що керівництво Барселони сподівається вмовити іспанця залишитися, також розглядаються й інші варіанти.

Гравці Барселони вважають, що Хаві не дотримає слова – тренер пообіцяв піти наприкінці сезону

Як повідомляє Diario Sport, Ганс-Дітер Флік "шалено" хоче отримати роботу в іспанському клубі. 59-річний фахівець загалом зацікавлений у тому, щоб якнайшвидше знайти нову команду, причому топ-рівня. Також він налаштований спробувати свої сили за межами Німеччини. Барселона підходить йому.

При цьому керівництво "блаугранас" хоче спершу подивитися, як завершиться сезон. Флік готовий почекати. Зазначається, що він стежить за іграми каталонців і вже думає, які тактичні зміни можна було б внести.

Лунін на піку – що робити з Реалом?