Італійське видання La Gazzetta dello Sport у захваті від гри Анатолія Трубіна в поєдинку проти Інтера. Газета позитивно оцінила гру молодого голкіпера Шахтаря.

"Він бере їх (удари. – прим. Футбол 24) всі. Фантастичний удар Лукаку зі штрафного – Трубін виходить за рамки своїх можливостей і переводить м'яч у поперечину. Йому лише 19 років, номінуємо його як кандидата на заміну Хандановічу", – пише GdS.

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Зауважимо, що італійське видання поставило Анатолію Трубіну найвищу оцінку у складі обох команд. Український кіпер отримав 7 балів. За ним йдуть Додо, Ромелу Лукаку та Ніколо Барелла – у всіх по 6,5.

Нагадаємо, Шахтар зіграв унічию у непростому матчі з Інтером (0:0). Після двох турів "гірники" лідирують у групі В з 4-ма очками, другою йде Борусія М, третім – Інтер, а замикає квартет Реал. У наступному турі Ліги чемпіонів Шахтар зустрінеться з Борусією М.

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