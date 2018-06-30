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Канчельскіс розкритикував Неймара: Танцювати чечітку в середині поля – не гра нападника

12:00 274 Читать на русском
Канчельскіс розкритикував Неймара: Танцювати чечітку в середині поля – не гра нападника
Неймар / Getty Images

Колишній гравець Манчестер Юнайтед Андрій Канчельскіс жорстко висловився про форварда збірної Бразилії Неймара.

"Я думаю, що фаворитами в першому колі плей-офф стануть бельгійці, англійці і французи. Бразилія теж матиме шанс, тільки якщо Неймар припинить займатися дурницями, почне грати для команди, а не для себе, не танцюватиме в середині поля.

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Хорвати вразили – це хороша організована команда, французи також непогано виглядають. Мені і бразильці подобаються, але у них все-таки є Неймар, який грає більше на себе. Він все щось хоче показати в середині поля: якби це він робив у штрафному, то я ще розумію, але танцювати чечітку в середині поля – це не гра нападника.

Є ще й іспанці, у яких хороший підбір гравців. У них великий шанс поборотися за медалі, але їм ще грати проти господарів чемпіонату світу, у яких буде потужна підтримка. Хоча їм не звикати", – цитує Канчельскіса ТАСС.

Теги
ЧС 2018 Бразилія Бразилія Андрій Канчельскіс Неймар Неймар
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