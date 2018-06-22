Канчельскіс: Проти збірної Росії вийшли якісь полонені

Колишній півзахисник збірної Росії Андрій Канчельскіс прокоментував перемогу росіян у матчі-відкритті ЧС-2018.

"Футболісти молодці, порадували всіх уболівальників. Життя триває, звичайно, Саудівська Аравія – це команда першого російського дивізіону, навіть другого.

Росія – Саудівська Аравія – 5:0 – відео голів

З таким футболом незрозуміло як вони взагалі вийшли на чемпіонат світу. Полонені якісь вийшли.

Смішно, якщо не обігравати суперника, який ледве-ледве дихає. Зрозумійте, це було б неподобством. Те, що Росія забила і відчула впевненість – це добре, радий за хлопців. Подивимося, як далі будемо грати проти нормальних суперників. Це ж не суперник, не команда. Забути треба цю гру швидше і взагалі про неї не говорити", – цитує Канчельскіса Спорт-Експрес.