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Канчельскіс: Проти збірної Росії вийшли якісь полонені

14 червня 23:02 1773 Читать на русском
Канчельскіс: Проти збірної Росії вийшли якісь полонені
Андрій Канчельскіс / Фото: ТАСС

Колишній півзахисник збірної Росії Андрій Канчельскіс прокоментував перемогу росіян у матчі-відкритті ЧС-2018.

"Футболісти молодці, порадували всіх уболівальників. Життя триває, звичайно, Саудівська Аравія – це команда першого російського дивізіону, навіть другого.

Росія – Саудівська Аравія – 5:0 – відео голів

З таким футболом незрозуміло як вони взагалі вийшли на чемпіонат світу. Полонені якісь вийшли.

Смішно, якщо не обігравати суперника, який ледве-ледве дихає. Зрозумійте, це було б неподобством. Те, що Росія забила і відчула впевненість – це добре, радий за хлопців. Подивимося, як далі будемо грати проти нормальних суперників. Це ж не суперник, не команда. Забути треба цю гру швидше і взагалі про неї не говорити", – цитує Канчельскіса Спорт-Експрес.

ЧС-2018 1 тур

Росія - Саудівська Аравія: Четвер 14 червня 2018

Росія
Матч завершено
5 : 0
Саудівська Аравія
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Теги
ЧС 2018 Росія Росія Росія - Саудівська Аравія Андрій Канчельскіс
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