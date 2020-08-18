Канали Спорт 1/2 покажуть матчі кваліфікації Ліги чемпіонів за участю українців

Ще не визначився переможець у цьогорічній Лізі чемпіонів, а вже у розпалі новий сезон євротурніру.

Вже сьогодні, 18 серпня, стартує кваліфікація Ліги чемпіонів сезону-2020/21. Українські вболівальники зможуть переглянути у прямому ефірі на каналах Спорт 1/2 одразу шість матчів цієї стадії, повідомив на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook журналіст Андрій Шахов.

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Зокрема, сьогодні транслюватимуться матчі: Легія – Лінфілд (20:00), Динамо Брест – Астана (21:00) та Црвена Звєзда – Європа (Гібралтар) (22:00), а завтра канали покажуть поєдинки: Арарат-Вірменія – Омонія (18:00), Ференцварош – Юргорден та Маккабі – ФК Рига (обидва в 20:00).

Нагадаємо, в Динамо Брест виступає одразу троє українців – Артем Мілевський, Олександр Нойок і Євген Хачеріді. Екс-захисник Карпат Сергій Вакуленко захищає кольори Арарат-Вірменії, а Ференцварош представляють Ігор Харатін, Олександр Зубков та Сергій Ребров.

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