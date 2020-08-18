toggle menu
Результати
Турніри
Новини
  1. Футбол 24
  2. Новини футболу
  3. Ліга чемпіонів
ІНТЕР - ШАХТАР БАРСЕЛОНА РБ ЛЕЙПЦИГ - ПСЖ ДИНАМО ТРАНСФЕРИ

Канали Спорт 1/2 покажуть матчі кваліфікації Ліги чемпіонів за участю українців

13:42 - Читать на русском
Канали Спорт 1/2 покажуть матчі кваліфікації Ліги чемпіонів за участю українців
Ференцварош / ФК Ференцварош

Ще не визначився переможець у цьогорічній Лізі чемпіонів, а вже у розпалі новий сезон євротурніру.

Вже сьогодні, 18 серпня, стартує кваліфікація Ліги чемпіонів сезону-2020/21. Українські вболівальники зможуть переглянути у прямому ефірі на каналах Спорт 1/2 одразу шість матчів цієї стадії, повідомив на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook журналіст Андрій Шахов.

Посів Шахтаря в Лізі чемпіонів, варіанти Динамо та всі розклади для Зорі, Десни і Колоса в Лізі Європи

Зокрема, сьогодні транслюватимуться матчі: Легія – Лінфілд (20:00), Динамо Брест – Астана (21:00) та Црвена Звєзда – Європа (Гібралтар) (22:00), а завтра канали покажуть поєдинки: Арарат-Вірменія – Омонія (18:00), Ференцварош – Юргорден та Маккабі – ФК Рига (обидва в 20:00).

Нагадаємо, в Динамо Брест виступає одразу троє українців – Артем Мілевський, Олександр Нойок і Євген Хачеріді. Екс-захисник Карпат Сергій Вакуленко захищає кольори Арарат-Вірменії, а Ференцварош представляють Ігор Харатін, Олександр Зубков та Сергій Ребров.

Результати жеребкування 2 раунду ЛЧ 2020/21 – важка доля Реброва, фарт Мілевського, коло суперників Динамо

blog_ava
Як Інтер допоміг збірній України: жорсткий анекдот про Пятова і слова Гвардіоли у реакції на нищівні 0:5 Шахтаря
10:30
15947
Теги
Олександр Олександр Зубков Сергій Сергій Ребров Ігор Ігор Харатін Євген Євген Хачеріді Олександр Олександр Нойок Сергій Сергій Вакуленко Ліга чемпіонів Динамо Брест Динамо Брест телебачення Андрій Шахов Українці за кордоном Арарат-Вірменія Арарат-Вірменія Ференцварош Ференцварош
Коментарі - 0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
7
год
:
17
хв
Динамо Брест
21:00
Астана
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?