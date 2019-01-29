Канали Футбол 1/2 покажуть усі матчі Шахтаря на другому зборі

Канали Футбол 1 та Футбол 2 транслюватимуть спаринги донецького Шахтаря на другому зборі в Туреччині.

Канали Футбол 1 та Футбол 2 повідомили, що покажуть усі контрольні матчі Шахтаря під час другого збору в Туреччині.

Ракицький подякував Ахметову та іншим за роки в Шахтарі, проігнорувавши Фонсеку та Палкіна

Розклад поєдинків:

Шахтар – Хобро (Данія) – 31 січня, 10.00

Шахтар – Лех (Польща) – 31 січня, 16.00

Шахтар – Партизан (Сербія) – 3 лютого, 16.00

Шахтар – Ботев (Болгарія) – 4 лютого, 10.00

Шахтар – Ваккер (Австрія) – 7 лютого, 10.00