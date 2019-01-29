Канали Футбол 1/2 покажуть усі матчі Шахтаря на другому зборі

Росія — 14:30 1476
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"Чемпіонат України загнувся, а Ракицький вже не буде на батьківщині своїм": російські ЗМІ – про резонансний трансфер
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Хацкевич визначився зі списком гравців Динамо на другий збірУкраїна — 12:12 1985
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"Вернидуба купили за 30 тисяч доларів". Як Зеніт провернув трансфери п'ятьох українців – задовго до РакицькогоІнтерв’ю — 12:00 2882
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Швед після потенційного переходу в Селтік може піти в оренду в Карпати або АндерлехтСвіт — 11:37 1412
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ПСЖ оголосив про трансфер хавбека Зеніта ПаредесаФранція — 11:24 567
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