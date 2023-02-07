Маліновський проти ПСЖ: матч Кубка Франції для українців покажуть у вільному доступі
21:48 - Читать на русском
Новий проєкт Олександра Денисова – канал Футбол 2.0 – став офіційним транслятором матчів Кубка Франції в Україні.
Трансляції всіх матчів Кубка Франції на каналі Футбол 2.0 в YouTube будуть безкоштовними. Про це йдеться на офіційній сторінці каналу в Instagram.
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Уже в середу, 8 лютого Марсель Руслана Малиновського зіграє в 1/8 фіналу Кубка Франції з ПСЖ. Ця зустріч відбудеться о 22:00 за київським часом.
Також завтра відбудеться матч Ліон – Лілль. Зустріч Лор'ян – Ланс буде зіграна в четвер, 9 лютого.
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