Ліга націй КОНКАКАФ. Матч за третє місце

Канада – США – 2:1

Голи: Олувасеї, 27, Девід, 59 – Аг'єманг, 35

Почеттіно пообіцяв виграти Мундіаль завдяки Трампу – наступного дня США зганьбились з Панамою

В матчі за третє місце збірна Канади в принциповому матчі розібралась зі США. Після не менш гарячого матчу проти Панами, американці намагалися реабілітуватися за поразку в матчі за третє місце, але й тут зазнали фіаско. Канадці, мотивовані численними погрозами президента Сполучених Штатів Трампа, вийшли на матч зарядженими і за всіма статтями переграли принципового суперника, що раніше також зробила хокейна збірна Канади.

Вже в першому таймі нападник Міннесоти Тані Олувасеї відкрив рахунок у матчі. "Янкі" швидко відповіли своїм точним ударом – відзначився Патрік Аг'єманг.

В другому таймі гра була уже рівною. Проте вирішальне слово взяв клас гравців: нападник Лілля Джонатан Девід знову вивів свою команду вперед, холоднокровно реалізувавши свій момент і встановивши фінальний рахунок – 2:1 на користь канадців.

Ліга націй КОНКАКАФ. Фінал

Мексика – Панама – 2:1

Голи: Хіменес, 8, 90+2 (пенальті) – Карраскілья, 45+2 (пенальті)

Фінальний поєдинок турніру був не менш захопливим, ніж гра за третє місце. Ранній гол Рауля Хіменеса дав підопічним Хав'єра Агірре надію, що гра буде прохідною для них. Проте панамці легко не здалися і змогли вже перед перервою відквитати м'яч – автор гольової передачі проти США Карраскілья на цей раз був точний з пенальті.

Другий тайм був більш спокійний, адже команди не хотіли ризикувати. І вже коли панамці готувалися до потенційних овертаймів, мексиканці заробили право на пенальті. Досвідчений форвард Фулхема Хіменес впевнено реалізував одинадцятиметровий, принісши трофей своїй збірній.

Таким чином футбольна збірна США опинилась нижче Панами, Канади та Мексики, яким Дональд Трамп постійно погрожує тарифами та іншими санкціями. До слова, американці вперше з 1985 року програли Канаді два поспіль матчі в "соккері".

Збірна США програла надпринциповий матч і вилетіла в півфіналі Ліги націй – далі ще одна запекла гра на тлі заяв Трампа