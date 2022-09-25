Збірна Канади не без пригод готується до другого у своїй історії чемпіонату світу.

"Кленові" 23 вересня зустрічались з командою Катару у межах підготовки до ЧС-2022 й святкували перемогу з рахунком 2:0. Голи до свого активу записали Ларін та Девід, проте особлива увага була прикута до другого взяття.

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Гол Джонатан Девід побіг святкувати, прикривши емблему Nike на екіпіруванні. Це була акція протесту. Річ у тім, що канадці лише вдруге у своїй історії вийшли на Мундіаль, але їхній технічний спонсор не розробив нової форми спеціально під турнір.

Футболісти цим незадоволені, адже будуть єдиною збірною на ЧС, яка не матиме нового екіпірування. Вони переконані, що не заслужили на таке ставлення своїм досягненням, повідомляє Goal.

Попереду у "кленових" ще товариський поєдинок проти Уругваю. На чемпіонаті світу підопічні Джона Гердмана гратимуть проти Бельгії, Хорватії та Марокко. Перший матч відбудеться 23 листопада.