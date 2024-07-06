Копа Амеріка-2024, 1/4 фіналу

Венесуела – Канада – 1:1 (по пенальті – 3:4)

Голи: Рондон, 65 – Шаффелберг, 13

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У ніч на 6 липня в боротьбі за вихід у півфінал Кубка Америки зійшлись Венесуела та Канада. "Кленові листки" вийшли вперед вже на початку зустрічі – форвард Лілля Джонатан Девід прийняв м'яч після вкидання з-за бокової на лівому фланзі, під тиском захисника увірвався у воротарський і проштовхнув в центр – Шаффелберг в дотик переправив сферу у сітку. Канадійці мали декілька божевільних моментів, аби подвоїти свою перевагу, але команді відверто не щастило.

В середині другого тайму венесуельцям вдалось зрівняти: після чергової атаки Канади м'яч було вибито в центр поля і Рондон помчав до воріт суперника. Замість того, аби намагатися боротись з захисником, який його опікав, він зупинився, подивився вперед і пробив, здавалось, навмання. Нападник мексиканської Пакучики помітив, що голкіпер Канади вийшов далеко з воріт і вирішив випробувати удачу: задум вдався – м'яч перелетів через Максіма Крепо і влетів у сітку. Неймовірний гол!

Зрештою, все вирішувалось у серії післяматчевих пенальті, де влучнішими були саме канадійці. За вихід у фінал турніру вони боротимуться з аргентинцями. Півфінальна зустріч відбудеться у ніч на 10 липня.

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