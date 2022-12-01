Марокко в матчі з Канадою побореться за вихід у плей-офф чемпіонату світу. Стартові склади команд і лінк на онлайн-трансляцію – в цій новині на "Футбол 24".

Матч Канада – Марокко розпочнеться о 17:00 за київським часом. Телетрансляція зустрічі доступна на MEGOGO та Суспільному. Текстовий онлайн проведе "Футбол 24".

Канада – Марокко: анонс матчу ЧС-2022 – шанс африканців вибити Хорватію чи Бельгію з турніру

Стартові склади команд

Канада: Борян – Джонстон, Віторія, Міллер – Б'юкенен, Осоріо, Кей, Адекугбе – Хойлетт, Ларін, Девіс.

Марокко: Буну – Хакімі, Агерд, Саїс, Мазрауї – Амрабат, Унахі, Сабірі – Зієш, Ен-Несірі, Буфал.

Марокко зустрічає останній тур на другому місці групи F і має реальні шанси на плей-офф. Нічия з Канадою гарантує африканцям 1/8 фіналу, а перемога може принести перше місце в групі.