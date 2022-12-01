Канада – Марокко

1 грудня, 17:00. Доха, стадіон Аль-Тумама

Головний арбітр: Рафаель Клаус (Бразилія).

Телетрансляція: MEGOGO, Суспільне.

Поєдинок має турнірне значення для Марокко – в разі перемоги або хоча б нічиєї африканці вийдуть до плей-офф ЧС-2022. Канада ж потішила у першому турі на фоні вбогої Бельгії (але програла 0:1) та була розбита Хорватією в другому, тож північноамериканці вже вилетіли з Мундіалю. Марокко ж в грі з Хорватією розписало нульову нічию, а от Бельгія була впевнено обіграна 0:2. Рахунок був по грі – імениті суперники не змогли придумати нічого цікавого в атаці та припускались помилок в обороні. Куртуа в воротах також не рятував.

Африканці мають чимало іменитих гравців у складі. Хакімі, Зієш, Мазрауї, Ен-Несірі, Буфаль та інші утворили бойовий колектив, який стане проблемою для будь-якого суперника. Атлетичні, швидкі в контрнаступах та надійні в обороні – жодного пропущеного м'яча на турнірі, а грали проти фаворитів. Канада ж класно відіграла у грі з Бельгією, не забивши з пенальті та загалом завдавши 21 удару по воротах суперника. Втім, бракувало влучності – лише 4 з них влучили у площину.

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Це і є головною проблемою канадців: вони класно створюють моменти, проте ніяк не можуть завершити свої нагоди. Вдалось це лише одного разу – Девіс шокував Хорватію на 2 хвилині гри. Цей гол став дебютним для північноамериканців на Мундіалях. Відсутність турнірної мотивації канадців робить саме Марокко фаворитами – їм достатньо бодай не програти цю зустріч.

Орієнтовні склади на матч Канада – Марокко

Канада: Борян – Джонстон, Віторія, Міллер – Ларія, Хатчінсон, Еустакіо, Девіс – Девід, Ларін, Б'юкенен.

Марокко: Буну – Хакімі, Агерд, Саїс, Аттіяталла – Амрабат, Унахі, Амалла – Зієш, Ен-Несірі, Буфал.

Прогноз "Футбол 24" – 0:1

Марокко продемонструвало, що вміє надійно грати в захисті, а Канада показала невміння реалізовувати свої моменти. Так, північноамериканці досить цікаві в атаці та можуть потріпати африканську оборону, але забити навряд чи вдасться – супернику необхідно не програти, аби вийти з групи. Марокко ж може підловити суперника на контратаках – швидкість Хакімі та інших гравців атаки може стати смертельною для Канади. Але перенапружуватись марокканці навряд будуть – все ж варто зекономити сили для наступного матчу в плей-офф.

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