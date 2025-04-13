Легенда Баварії Олівер Кан не здається у боротьбі за купівлю іменитого французького клубу.

Німецький фахівець з січня 2025 року намагається викупити Бордо. Олівер Кан діє не сам, а у співпраці зі швейцарським інвестиційним фондом.

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Колишній голкіпер зробив пропозицію Жерару Лопесу, президенту жирондинців, у розмірі 30 мільйонів євро. Також Кан представив документи, які підтверджують наявність коштів. Жерар Лопес заявив, що не отримував жодної пропозиції. Президент Бордо взагалі не налаштований продавати свій клуб і хоче й надалі його розвивати, але саме через погане управління жирондинці вилетіли до Національ 2.

"Якщо пропозицію необхідно надіслати, її має бути надіслано мені. Ніхто не говорив ні про 0, ні про 30 млн, нічого. Ми не розмовляли з Олівером Каном цілий місяць", – цитує Лопеса Lequipe.

Нагадаємо, Бордо наразі перебуває на третьому місці у турнірній таблиці Національ 2 з 42 балами. Від першої сходинки, яка дає путівку в Національ, жирондинці відстають на п'ять очок за 5 турів до кінця чемпіонату.

До слова, за Бордо виступав Данило Ігнатенко у період з січня 2022 по вересень 2024 року.

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