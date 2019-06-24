КАН важливіший за Лігу чемпіонів – Мане зробив несподіваний вибір

Нападник збірної Сенегалу Садьйо Мане поділився очікування від виступу на КАН-2019.

"Ми можемо досягти чогось грандіозного, все залежить від нас. Звичайно, ми входимо до списку фаворитів Кубка африканських націй і не приховуємо цього. Але одного статусу недостатньо, щоб дійти до кінця і перемогти.

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Виграти КАН з Сенегалом, який ніколи не перемагав в цьому турнірі, мабуть, чудово. Я навіть готовий обміняти перемогу в Лізі чемпіонів на успіх в Кубку африканських націй. В такому випадку повернення в Дакар було б неймовірним. Це було б здійсненням моєї божевільної мрії", – цитує Мане France Football.

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Зауважимо, що в першому матчі на КАН-2019 Сенегал з рахунком 2 :0 обіграв Танзанію. Сам Мане, який цього року виграв Лігу чемпіонів з Ліверпулем, через дискваліфікацію не брав участі в матчі.