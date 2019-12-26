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Кан у січні повернеться в Баварію – легенда клубу отримає посаду в керівництві німецького гранда

19:29 162 Читать на русском
Кан у січні повернеться в Баварію – легенда клубу отримає посаду в керівництві німецького гранда
Олівер Кан / ФК Баварія

Легендарний екс-воротар Баварії Олівер Кан на початку 2020 року розпочне свою роботу в керівництві німецького клубу.

Протягом двох років Кан працюватиме в команді менеджерів голови правління клубу Карла-Хайнца Румменігге, а на початку 2022-го замінить функціонера на його посаді.

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"Олівер принесе клубу свій досвід і знання у сфері бізнесу. Він збагатить клуб. Я впевнений, що ми будемо плідно працювати разом", – цитує Румменігге sport.de.

Нагадаємо, Кан виступав за Баварію з 1994 по 2008 рік. Разом із мюнхенцями він 8 разів ставав чемпіоном Німеччини, 6 разів вигравав Кубок країни, а у сезоні 2000/01 став переможцем Ліги чемпіонів.

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Теги
Олівер Кан Карл-Хайнц Румменігге Баварія Баварія Німеччина
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