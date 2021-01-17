Кан окреслив плани Баварії на трансферне вікно
16:49 - Читать на русском
Член ради директорів мюнхенської Баварії Олівер Кан поділився планами німецького гранда на зимове трансферне вікно.
Мюнхенці не планують виходити на ринок у січні. Про це журналіст Максіміліан Кох написав у своєму твіттері.
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"Ми абсолютно впевнені в наявну складі та не будемо працювати над трансферами цієї зими", – цитує репортер Кана.
Відзначимо, що Баварія іде першою у Бундеслізі, випереджаючи РБ Лейпциг на один пункт. Щоправда, у неділю "ротен" грають матч проти Фрайбурга та мають шанс відірватися від конкурентів.
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