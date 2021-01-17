Мюнхенці не планують виходити на ринок у січні. Про це журналіст Максіміліан Кох написав у своєму твіттері.

Маттеус має конкретні претензії до трансферної політики Баварії

"Ми абсолютно впевнені в наявну складі та не будемо працювати над трансферами цієї зими", – цитує репортер Кана.

Відзначимо, що Баварія іде першою у Бундеслізі, випереджаючи РБ Лейпциг на один пункт. Щоправда, у неділю "ротен" грають матч проти Фрайбурга та мають шанс відірватися від конкурентів.

Штутгарт врятував нічию з Борусією М, Борусія Д втратила очки з Майнцом, РБ Лейпциг не зміг очолити Бундеслігу