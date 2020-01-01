Кан офіційно повернувся у Баварію – він отримав посаду в керівництві клубу

Легендарний екс-воротар Баварії Олівер Кан офіційно повернувся у клуб.

Колишній гравець німецького гранда увійшов до складу ради директорів клубу. Кан поставив підпис під п'ятирічним контрактом, інформує офіційний сайт Баварії.

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31 грудня 2021 року, коли закінчиться термін дії контракту голови ради директорів Баварії Карла-Хайнца Румменігге, Кан замінить його на цій посаді.

Нагадаємо, Кан виступав за мюнхенців з 1994 по 2008 рік. Разом із Баварією він 8 разів ставав чемпіоном Німеччини, 6 разів вигравав Кубок країни, а у сезоні 2000/01 став переможцем Ліги чемпіонів.

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