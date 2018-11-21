Кан може замінити Хьонесса на посаді президента Баварії

Президент Баварії Улі Хьонесс роздумує над тим, щоб покинути свою посаду в мюнхенському клубі.

Протягом наступних двох-трьох років Улі Хьонесс запланував покинути посаду президента Баварії. Нещодавно функціонер заявив: "Якби я знав, хто може виконувати цю роботу, я б завершив цей етап своєї кар'єри вже наступного року".

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До кінця 2019 року Хьонесс повинен буде вирішити, чи варто балотуватися на чергових виборах у листопаді. В будь-якому випадку, процес зміни керівництва в Баварії вже запущений, повідомляє SPORT BILD.

За інформацією видання, колишній футболіст Баварії Олівер Кан є головним фаворитом на те, щоб стати заміною Хьонессу.

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Зазначається, що після того, як Кан очолить керівництво "ротен", вектор політики мюнхенського клубу кардинально не зміниться.