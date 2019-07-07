toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Світ
АРГЕНТИНА - ЧИЛІ ТРАНСФЕРИ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ КОПА АМЕРІКА-2019

КАН-2019: Єгипет з Салахом сенсаційно поступився ПАР на останніх хвилинах та вибув з турніру

00:15 1001 Читать на русском
КАН-2019: Єгипет з Салахом сенсаційно поступився ПАР на останніх хвилинах та вибув з турніру
ПАР / Твіттер ПАР

Відбувся поєдинок 1/8 фіналу Кубка африканських нації між Єгиптом та ПАР.

 

КАН, 1/8 фіналу

Єгипет – ПАР – 0:1

Гол: Лорч, 85

КАН-2019: Нігерія протягом 3-х хвилин здійснила камбек проти Камеруна та пробилась в чвертьфінал турніру

Єгипет у 1/8 фіналу домашнього Кубка африканських націй зустрічався з ПАР. У першому таймі господарі турніру володіли ініціативою, але не втілили її у забиті м'ячі.

У другій половині зустрічі Салах та компанія також не змогли відзначитись у воротах суперника, а ось ПАР за 5 хвилин до закінчення основого часу забила переможний гол.

Відтак, перемога "хлопців" з рахунком 1:0. У 1/4 фіналу КАН ПАР зустрінеться з Нігерією, яка напередодні здолала Камерун.

blog_ava
Бразилія – Перу: анонс фіналу Копа Амеріка-2019
08:00
1936
Теги
Головне Світ Кубок африканських націй КАН-2019 Єгипет Єгипет Єгипет - ПАР ПАР ПАР
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
6
год
:
24
хв
Мадагаскар
19:00
ДР Конго
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук