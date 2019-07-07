КАН-2019: Єгипет з Салахом сенсаційно поступився ПАР на останніх хвилинах та вибув з турніру

Відбувся поєдинок 1/8 фіналу Кубка африканських нації між Єгиптом та ПАР.

КАН, 1/8 фіналу

Єгипет – ПАР – 0:1

Гол: Лорч, 85

КАН-2019: Нігерія протягом 3-х хвилин здійснила камбек проти Камеруна та пробилась в чвертьфінал турніру

Єгипет у 1/8 фіналу домашнього Кубка африканських націй зустрічався з ПАР. У першому таймі господарі турніру володіли ініціативою, але не втілили її у забиті м'ячі.

У другій половині зустрічі Салах та компанія також не змогли відзначитись у воротах суперника, а ось ПАР за 5 хвилин до закінчення основого часу забила переможний гол.

Відтак, перемога "хлопців" з рахунком 1:0. У 1/4 фіналу КАН ПАР зустрінеться з Нігерією, яка напередодні здолала Камерун.