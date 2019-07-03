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КАН-2019: визначились усі учасники плей-офф

3 липня 00:20 2258 Читать на русском
КАН-2019: визначились усі учасники плей-офф
Садьйо Мане / Yahoo Sports

Стали відомі усі учасники плей-офф Кубка африканських націй-2019.

У Кубку африканських націй завершився груповий етап і визначились усі учасники 1/8 фіналу. Матчі відбудуться з 5 по 8 липня.

КАН-2019: Камерун не впорався з Беніном, Гана переграла Гвінею-Бісау, Туніс зіграв внічию з Мавританією

Пари 1/8 фіналу КАН-2019:

Уганда – Сенегал

Марокко – Бенін

Мадагаскар – ДР Конго

Гана – Туніс

Малі – Кот-д'Івуар

Нігерія – Камерун

Єгипет – ПАР

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