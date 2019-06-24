КАН-2019: Сенегал переміг Танзанію, Кенія поступилась Алжиру

Сенегал стартував на турнірі з перемоги / Фото archysport

Відбулися чергові матчі 1-го туру групового етапу Кубка африканських націй-2019.

КАН-2019, 1-й тур

Група D

Марокко – Намібія – 1:0

Гол: Кеймуйне, 89 (аг)

Група С

Сенегал – Танзанія – 2:0

Голи: Кейта, 28, Діата, 64

Алжир – Кенія – 2:0

Голи: Бунеджа, 34 (пен.), Марез, 43

Збірна Марокко повністю перегравала Намібію протягом всього матчу, але перемогу вдалось вирвати лише наприкінці поєдинку завдяки автоголу суперника.

Сенегал одразу захопив ініативу в матчі і не віддавав її аж до фінального свистка. Номінальні господарі відзначились голом у кожному з таймів та легко забрали заслужені три очки.

Алжир на класі переграв кенійців, забивши 2 голи без відповіді ще у першій половині зустрічі.