КАН-2019: Сенегал переміг Танзанію, Кенія поступилась Алжиру

Світ — 23 черв 3853
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Шевченко забиває, але не рятує, Гуті та Рауль творять магію – легенди Реала у видовищному матчі обіграли зірок Челсі
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Вест Хем розпочне підготовку до нового сезону 11 липня – Ярмоленко може вийти на поле вперше після важкої травмиАнглія — 23 черв 1235
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"Платив свої гроші, щоб він не йшов у Динамо чи Шахтар": про чемпіона світу з України говорять від Барселони до МіланаУкраїна — 23 черв 14840
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Дані Алвес запропонований Барселоні – на заваді трансферу кілька факторівІспанія — 23 черв 1661
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Лідер збірної Люксембургу Родрігес відмовив Динамо, щоб залишитися в чемпіонаті Японії, – ЗМІУкраїна — 23 черв 3679