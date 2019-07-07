КАН-2019: очільник Асоціації футболу та тренер збірної Єгипту подали у відставку після сенсаційного вильоту з турніру

Очільник Асоціації футболу Єгипту Хані Або Ріда, а також головний тренер національної команди Хав'єр Агірре подали у відставку після вильоту команди з Кубка африканських націй.

Очільник Асоціації футболу Єгипту Хані Або Ріда, а також головний тренер національної команди Хав'єр Агірре оголосили про відставку після сенсаційного вильоту команди з Кубка африканських націй, повідомляє KingFut.

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У матчі 1/8 фіналу Кубка африканських націй-2019 збірна Єгипту зазнала несподіваної поразки від ПАР (0:1).

Зазначимо, що 60-річний Агірре очолив збірну Єгипту 1 серпня 2018 року. Перед цим мексиканець тренував еміратський клуб Аль-Вахда. Також він працював зі збірними Японії та Мексики, та очолював Осасуну, Атлетіко, Сарагосу та Еспаньйол. Його контракт зі збірною був розрахований на 4 роки.

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